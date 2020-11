Ariana Grande, Jennifer Hudson en Snoop Dogg in kerstspecial Mariah Carey

In de special breken er problemen uit op de Noordpool en krijgt de kerstman hulp van Mariah en haar muzikale vrienden. De uitzending gaat op 4 december in première en de bijbehorende soundtrack is op dezelfde dag beschikbaar via Apple Music. Een week later volgen de overige muziekplatformen.



Mariah zingt onder meer een nieuwe versie van het liedje Oh Santa!, die ze speciaal voor de special opnieuw opnam met Ariana Grande en Jennifer Hudson.