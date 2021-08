Ariana Grande hangt toerist uit bij Zaanse Schans op verjaardagskiekje voor echtgenoot

Ariana (28) en makelaar Dalton (26) trouwden afgelopen mei en gingen vorige maand op huwelijksreis naar Nederland . De Amerikaanse ster deelde deze foto toen ook al, evenals een reeks andere beelden uit Amsterdam. Ze verzamelde 7,2 miljoen likes met filmpjes van een zwaan en een lieveheersbeestje en foto’s van een molen, vetplantjes en een gracht. Haar bijschrift, emoji’s van een wafel en een slak, zorgde in Amerikaanse media voor enige verwarring. Lees door onder de foto die Ariana vandaag deelde:

Sommige sites schreven dat de twee fenomenen onlosmakelijk zijn verbonden met de Nederlandse cultuur en de hoofdstad. Hoewel Ariana mogelijk inderdaad verwees naar stroopwafels, is onduidelijk wat ons land precies met slakken te maken heeft.

The Cut schreef met een knipoog dat Grande mogelijk doelde op onze ‘bruisende slakkenkweeksector’, in werkelijkheid niet iets waarom we bekendstaan. ‘Taalkenners zullen nog jaren bezig zijn de boodschap te interpreteren’, aldus de site.