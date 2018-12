Ariana Grande: groot succes, maar ook veel tranen

Ariana Grande (25) wordt vaak onderschat, als jonge vrouw die slechts 152,5 centimeter meet. Dan zit ze in de studio, componeert haar vocalen en produceert haar sessie. Ze is een control freak. Hoort precies wat wel en niet goed is aan een opname, tot verbazing van veelal mannelijke producers in de muziekwereld. Zo nu en dan loopt ze hoofdschuddend de studio uit, want niet iedereen stelt haar mening op prijs. Best dom, want haar eigengereidheid werpt onmiskenbaar zijn vruchten af.



Haar recente hit Thank U, Next werd binnen 24 uur meer dan 50 miljoen keer bekeken op YouTube, en daarmee stootte ze popprinses Taylor Swift van haar troon. Vervolgens ging ook Adeles record aan diggelen, als video die het snelst 100 miljoen keer werd bekeken (in nog geen vier dagen). Ze staat al weken op nummer 1 in verschillende landen, volgend jaar treedt ze drie keer op in de Ziggo Dome. En ze is de eerste artiest ooit van wie de eerste single van vier opeenvolgende albums in de top 10 van de Billboard Hot 100 belandde, dé hitlijst van Amerika.



Ariana Grande vergaart negen jaar geleden faam als actrice in een Disney-serie. Maar bij acteren ligt haar hart niet. Al als meisje van 6 weet ze: ik word zangeres. ,,Ik heb daar nooit over getwijfeld”, zegt Grande tegen Billboard Magazine, dat haar onlangs uitriep tot ‘Woman of the Year’. Talent zat: ze heeft een bereik van vier octaven en met haar elastische stembanden bedrijft ze indrukwekkende acrobatiek. De bevestiging krijgt ze al vroeg. Op haar achtste vertelt Gloria Estefan haar dat ze een gave heeft, toen de Conga-zangeres het jonge meisje feilloos de Titanic-hymne My Heart Will Go On hoorde zingen bij een karaoke-avond.