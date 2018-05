'Ariana Grande en rapper Mac Miller na twee jaar uit elkaar'

Ariana en Mac, die eigenlijk Malcolm James McCormick heet, maakten in september 2016 bekend dat ze een setje waren. De rapper was een grote steun voor de zangeres na de aanslag bij haar concert in het Engelse Manchester van mei vorig jaar, waarbij 22 doden en honderden gewonden vielen. Het stel trad nog samen op bij het One Love Manchester-concert, waarmee Ariana en talloze andere artiesten geld inzamelden voor slachtoffers en nabestaanden.



Mac en Ariana kenden elkaar al zo'n vier jaar voordat ze iets kregen. ,,Ik ontmoette hem toen ik 19 jaar was'', vertelde de One Last Time-zangeres eerder aan Cosmopolitan. ,,We houden al sinds het begin van elkaar, zelfs voordat we elkaar ontmoetten, omdat we fan zijn van elkaars talent.'' Klaar voor een relatie waren ze echter totaal niet. ,,We moesten eerst allebei een beetje leven'', aldus Ariana. De twee belden elkaar wel regelmatig als ze het moeilijk hadden.