Ariana Grande ‘breekt’ YouTube met nostalgische clip voor Thank u, next

Grande pakte gisteravond meteen een ander record, schrijven Amerikaanse media. De clip debuteerde met de zogenoemde premiere-functie van YouTube, waarbij gebruikers na een aftelmoment samen naar een nieuwe video kunnen kijken en erover kunnen chatten. Op het hoogtepunt keken er een recordaantal van 829.000 mensen tegelijk naar de clip, terwijl er 516.000 berichten over werden verstuurd. De aankomende clip van Ariana was in Amerika de afgelopen tijd vrijwel dagelijks in het entertainmentnieuws. Dat kwam vooral door de vele backstagekiekjes die de zangeres deelde met haar 136 miljoen volgers op Instagram. Daaruit bleek al dat de clip een eerbetoon zou worden aan meerdere films. Zo is er een parodie te zien op Mean Girls , waaraan meerdere originele castleden meedoen. Ook Legally Blonde komt voorbij, evenals onder meer Bring it on en 13 Going on 30 . De romantische komedies hebben volgens Vulture één ding gemeen: in alle verhalen komen een ex of een verbroken relatie voor. Lees door onder de foto’s.

En dat is toepasselijk, want Thank U, Next gaat over de exen van Ariana en hoe zij haar hebben helpen groeien. De popster heeft een bijzonder roerig jaar achter de rug als het om de liefde gaat. Zo kwam afgelopen mei na twee jaar een einde aan haar relatie met rapper Mac Miller. Slechts een maand later verloofde ze zich met comedian Pete Davidson, om in oktober een punt achter die relatie te zetten.



De laatste breuk had mogelijk te maken met Ariana’s diepe verdriet over het verlies van haar ex Mac Miller, die begin september na een vermoedelijke overdosis op zijn 26e overleed. Net als al haar exen komt Mac in de tekst van Thank U, Next voorbij. ,,Ik wou dat ik kon zeggen: thank you Malcolm’’, zingt ze. ,,Want hij was een engel.’’



Thank U, Next werd onlangs de eerste nummer één-hit van Ariana in haar thuisland. Op dit moment is het bovendien de meest gestreamde track wereldwijd op zowel Spotify als Apple Music.