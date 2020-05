Ariana en Gaga scoren de hoogste binnenkomer in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 22. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 10 zittenblijvers, 11 stijgers en 16 zakkers.

Rain On Me

Twee weken geleden werd Stuck With U de 21e Top 40-hit van Ariana Grande en deze week kunnen we daar ook de 22e aan toevoegen met Rain On Me. In de lijst van deze week zijn ook Martin Garrix, Ilse DeLange en Di-Rect bezig met hun 22e hit. Waar Stuck With U een samenwerking met Justin Bieber is heeft Ariana Grande op Rain On Me het gezelschap van Lady Gaga. Het is deze week de hoogste van drie binnenkomers op nummer 22.

ILY

Drie keer eerder hoorden we Can’t Take My Eyes Off You in de Top 40. Eentje daarvan, die van de Pet Shop Boys uit 1991, kwam niet in de top 10 terecht. Surf Mesa en Emilee kozen voor een andere titel, I Love You. En deze week hebben ze daarmee de snelste stijger in de Top 40 te pakken want het duo pakt acht plaatsen winst en komt daarmee op nummer 11.

Break My Heart

Ook Break My Heart is een dikke hit voor Dua Lipa geworden. De Britse zangeres is bezig met haar twaalfde hit en voor de tiende keer staat ze met een track in de top 5. Deze week overtreft ze ook nog eens de Top 40prestaties van Katy Perry en hoort ze bij de zes meest succesvolle vrouwen ooit. Alsof dat nog niet alles is – ze passeert ook nog eens, als tiende zangeres ooit, de mijlpaal van 250 weken in de lijst. Break My Heart klimt deze week twee plaatsen naar nummer 4.

Blinding Lights

Di-Rect blijft deze week zitten op nummer 3 met Soldier On. Daarmee komt de band deze week bij de vier meest succesvolle acts uit Den Haag achter de Golden Earring, Anouk en Kane. Roses van Saint John en Imanbek blijft zitten op nummer 2 en daarmee staat -ook deze week- Blinding Lights van The Weeknd op nummer 1. Met 13 weken als lijstaanvoerder zijn er nu nog maar vier hits die ooit langer op nummer 1 stonden.