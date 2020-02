Anya Taylor-Joy: Hoofdrol in kostuumdrama Emma is een droom die uitkomt

Johnny Depp stuurde woedende smsjes over verdrinken en verbranden Amber Heard

26 februari Tijdens een hoorzitting in de Londense rechtbank zijn nieuwe details bekendgemaakt over de tumultueuze relatie tussen Johnny Depp (56) en z’n ex Amber Heard (33). Hij suggereerde haar - al dan niet met een knipoog - te verdrinken en te verbranden. Dat valt op te maken uit smsjes die Depp in 2013 naar een goeie vriend stuurde, schrijft The New York Post op basis van de rechtszitting. De ex-geliefden zijn al een hele tijd in een juridische strijd verwikkeld over beschuldigingen van huiselijk geweld.