Antoon verrast het publiek en Harry Styles op het randje van nieuw record in de top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 11 juni. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 zakkers en 16 stijgers.

40 (--) I AIN’T WORRIED- OneRepublic

Top Gun: Maverick wist ook in de tweede week stand te houden als de meest succesvolle bioscoopfilm van het moment. Wereldwijd is er nu al 550 miljoen dollar aan omzet gemaakt met de film en daarmee is de tweede Top Gun-film hard op weg om de meest succesvolle Tom Cruise-film ooit te worden. Voorlopig is dat nog Mission Impossible – Fall Out.



In de Top 40 klimt de eerste track uit de film Top Gun: Maverick, Hold My Hand van Lady Gaga, naar nummer 32. Ondertussen komt de volgende hit uit de film binnen: I Ain’t Worried. Het is voor het eerst sinds A Star Is Born uit 2018 dat een film weer twee hits weet op te leveren. De 14e hit voor OneRepublic begint voorzichtig op nummer 40.

28 (RE) RUNNING UP THAT HILL- Kate Bush

Bijna 37 jaar na binnenkomst keert Running Up That Hill van Kate Bush terug in de Top 40. Nooit eerder zat er zo een lange periode tussen twee noteringen van een hit. De aanleiding is het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things waarin, naast deze track, nog talloze andere tracks uit de jaren tachtig worden gebruikt. Running Up That Hill stond in 1985 al elf weken in de lijst, waarvan twee weken op nummer 6. Door de terugkeer in de Top 40, op nummer 28, is het ook meteen de grootste hit van Kate Bush geworden.

25 (--) OLIVIA- Antoon

Antoon heeft een enorme collectie met nieuwe muziek klaarliggen. Als duidelijk wordt dat het vorige succes wel een beetje over is, dan staat hij voor de lastige taak om weer een nieuwe track te kiezen. Bij die keuzes wil Antoon namelijk altijd weer iets brengen dat het publiek eigenlijk niet van hem verwacht. Hallo valt deze week, na 14 weken, uit de Top 40 en meteen staat Antoon in de startblokken met de opvolger Olivia. Het nummer is op plek 25 de hoogste nieuwe.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

De top 3 is hetzelfde als vorige week met Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa op nummer 3 en Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran op nummer 2. Ook deze week is As It Was van Harry Styles de populairste hit van ons land. Het is voor het eerst sinds Blinding Lights van The Weekend, de nummer 1 uit 2020, dat een zanger in zijn eentje de Top 40 voor acht weken weet aan te voeren. Of er een negende week op 1 komt voor Harry Styles, hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic. Iedere werkdag hoor je, even na zessen, de laatste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: