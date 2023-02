Antoinette Hertsenberg over Radar: ‘Ik wil mijn nagels in onderwerpen zetten’

Met video Rachel Hazes na strijd over erfenis André sr: ‘Roxeanne weet in haar hart dat ik beste wil voor mijn kinderen’

Rachel Hazes stond donderdagmiddag tegenover haar dochter Roxeanne in de rechtbank in Utrecht. Roxeanne beweert dat Rachel zich ten onrechte voordoet als erfgename van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes. ,,Ze wist heel goed waar ze mee bezig was.”

9 februari