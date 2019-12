Antje Monteiro neemt met dubbel gevoel afscheid van droomrol

De musical Mamma Mia! wordt vandaag voorlopig voor de allerlaatste keer opgevoerd in Nederland. Hoofdrolspeelster Antje Monteiro doet het licht met een dubbel gevoel uit. ,,Het is zover. De dag waar ik naar verlang en de dag die ik vrees", schrijft de actrice op Instagram.

Voor Antje was het spelen van Donna een droom die uitkwam. Toch was het vaak genoeg ook een beproeving, vooral vanwege de drukte rondom haar eigen bedrijf. ,,Ook dat moest door. Mijn bedrijf groeide dus kwam er meer personeel en dus meer werk. Maar wie mij goed kent weet, als ik A zeg dan zeg ik ook B", vindt Antje. ,,Het werd een periode van overdag m'n bedrijf runnen en 's avonds Donna zijn in Mamma Mia. Erg pittig en met tijden, bijna niet te doen maar door een ijzeren discipline hield ik mijn stem wonder boven wonder goed."

,,Ik ben ongelofelijk dankbaar voor deze kans. Voor deze rol. Voor deze productie", gaat Antje verder. ,,Het was by far het mooiste wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik denk niet dat ik het droog ga houden vandaag maar als ze komen zijn het absoluut tranen van geluk en dankbaarheid dat ik mijn droomrol van mijn bucketlist kan strepen."