Anouk verrast met nieuw nummer: 'Ik heb het met jouw rotkop gehad'

Op Instagram en Facebook is te zien hoe de The voice of Holland-coach het lied, dat volgens de zangeres nog geen naam heeft, live ten gehore brengt. De blondine richt zich in de tekst op een man met wie ze 'een aantal jaren' samen is geweest. Hij heeft 'alleen maar leugens gebracht' en zo haar vertrouwen 'naar de maan' geholpen. ,,Jij weet niet half wat ik heb doorstaan, maar het is nu klaar, jij huichelaar'', zingt Anouk. ,,Ik weet het nu zeker, jij bent niet diegene die ik dacht dat je was.''



Fans waren al snel bang dat de harde tekst gaat over Anouks vriend en vader van haar zesde kind Dominique Schemmekes. Maar dat is niet zo, stelde ze haar volgers gerust. ,,Nee, gelukkig niet'', schreef Anouk op Facebook. ,,Dit is even terug naar het verleden.'' Mogelijk gaat het lied over haar ex Robert Coenen, beter bekend als de rapper Unorthadox. Volgens Anouk ging hij tijdens hun relatie in een periode van anderhalf jaar talloze keren vreemd met meerdere vrouwen, allemaal bekenden van Anouk.