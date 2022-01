Anouk stopt als coach bij The Voice of Holland: ‘Het is een corrupte bende’

In een video die de zangeres vandaag op Instagram plaatst, vertelt ze bewust nog niets te hebben gezegd over de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan het adres van meerdere personen binnen The Voice of Holland. ,,Ik wilde eigenlijk de aflevering van BOOS afwachten, aankomende donderdag. Maar na een aantal statements te hebben gezien, van onder andere Jeroen Rietbergen, en ook na een aantal telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, weet ik wel genoeg.”