Anouk sneert naar Borsato: ‘Vrouwenemancipatie 50 jaar teruggeslingerd’

Coach Ali hoopte dat Nienke met de keuze van het lied Dear Future Husband ook haar amicale kant kon laten zien aan de juryleden en het publiek thuis. Dat was volgens de rapper wel gelukt, maar het viel hem ook op dat zelfs Anouk aan het dansen was. ,,Maar dat komt waarschijnlijk omdat zij binnenkort gaan trouwen. Ze heeft ook helemaal een ketting met Dominique (Anouks aanstaande man, red.) erop, super romantisch”, lokte hij de zangeres uit. Ali ging nog even door en haalde een stukje tekst uit het lied aan: don’t have a dirty mind, just be a classy guy . ,,Ik vraag me eigenlijk af, hoe zit dat met jou, Anouk? Wil jij ook een classy guy zonder dirty mind ?” Over een antwoord hoefde Anouk niet lang na te denken. Zij grapte terug dat ze natúúrlijk een classy guy wil, maar dat hij juist wel een dirty mind mag hebben. ,,Als ie dirty genoeg is, gooi ik er wel een ring om. Ik verdien genoeg hier toch? 2021 baby!”

Emancipatie

Toen werd Anouk serieus: ,,Maar luister, eventjes. Het is wel een beetje een gedateerde lyric, toch? Ik snap dat het interview met Marco Borsato van afgelopen zaterdag de vrouwenemancipatie gewoon met 50 jaar heeft teruggeslingerd, maar het voelt toch een beetje cringy als een jonge, leuke meid van 25 zo’n tekst zingt.”



Voor dat standpunt kon Ali best begrip opbrengen; Anouk is namelijk degene die haar vriend ten huwelijk heeft gevraagd. Al vroeg Ali zich wel af wat er nu precies mis is met het willen van een nette man zonder dirty mind. ,,Nee, je wil gewoon een classy guy met een dirty mind. Geloof me”, stelde Anouk.



Hoewel het na Anouks felle opmerking weer rustig werd in de studio, is het nog maar de vraag of dat in de finale van volgende week ook zo is. Dan is namelijk niemand minder dan Marco Borsato te gast. ‘Aankomende week chips, kaas en wijn inslaan. Zaterdag Anouk èn Borsato in 1 aflevering. Het voelt alsof ik bijna jarig ben’, grapte een kijker.