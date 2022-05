Anouk: ‘Ook twee meiden uit mijn team slachtoffer The Voice’

,,Met mijn team hebben we met al onze kandidaten uit alle seizoenen contact gezocht. Zo kwam ik erachter dat er ook twee meiden uit mijn teams onder de slachtoffers zijn”, zegt Anouk in De Telegraaf -bijlage Vrouw . ,,Erg dat ik daar nooit weet van heb gehad.” De zangeres geeft verder geen details over deze oud-deelnemers.

Anouk vindt het heel erg dat ze niet wist van de verhalen over oud-bandleider Jeroen Rietbergen, coach Ali B en een regisseur van de show. ,,Dat maakt het zo’n rollercoaster in mijn hoofd: het zijn mannen die ik graag mocht. Met Jeroen had ik veel contact over de muziek en zo. Dat lijntje is kort, net als met Ali.”