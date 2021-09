Anouk laat hoofd kaalscheren voor gemillimeterde look

video Royce de Vries: ‘Ik heb het shirt van Nicky Verstappen naar het ziekenhuis gebracht’

31 augustus Royce de Vries heeft vanavond in RTL Boulevard voor het eerst openhartig gesproken over het overlijden van zijn vader Peter R. de Vries. Hij haalde herinneringen op aan de misdaadjournalist en vertelde over de emotionele dagen tussen de aanslag en het overlijden. ,,Mijn vader heeft ooit aangegeven dat het shirt van Nicky Verstappen altijd bij hem moest zijn. Dat heb ik toen bij hem op de ziekenhuiskamer gehangen.”