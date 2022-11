Anouk Hoogendijk bevallen van zoon Jip: ‘We zijn verliefd’

The Masked Singer 2 miljoen kijkers zien panel gek worden bij onthulling van teddybeer: ‘Wat een blamage’

André Rieu, Jan Slagter, Albert Verlinde en Roy Donders. Het waren namen die gisteren door het panel van The Masked Singer aan de Teddybeer gelinkt werden. Maar zowel Boszhard, Schrijver, Joling als Vedder zaten er compleet naast, zo zagen ruim 2 miljoen kijkers. ,,Hij is in het echt ook een teddybeer! Dit had ik kunnen weten”, riep Schrijver het uit toen de persoon in het pak zich onthulde.

