Anouk en Kempi zingen over bajesdagen en vreemdgaan

No Love gaat over twee mensen die een moeilijke periode doormaken en elkaar kwijt dreigen te raken. ,,Ik wil dit niet, want ik hou nog steeds heel van jou. Je maakt me bang. Dit gevoel duurt al veel te lang. Zeg me baby, waar ga je heen? Ik wil dit niet opnieuw, alleen'', zingt Anouk in het refrein. Kempi reageert door uit te leggen dat er 'regels zijn gebroken'. ,,Alles is veranderd, hoogverraad, mijn bajesdagen. Dat ik vastzat, zat je met mannen onder de lakens. (...) Jouw fout was fataal en ik zie het aan je als je haastig met me praat.''