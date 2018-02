Anouk deelt sneer uit aan RTL Late Night: 'Daar kijkt niemand meer naar'

De zangeres plaatste de opmerking na het optreden van de Afrikaanse Silayio. Omdat zij geen Nederlands spreekt, had Anouk haar commentaar in het Engels gegeven. Toen Waylon besloot dat niet te doen, vroeg Anouk zich af of ze alles nog eens moest herhalen. Daar was vanwege RTL Late Night geen tijd voor, zei Martijn, niet beseffend dat hij Anouk daarmee een schot voor open doel verschafte.



De snoeiharde sneer zorgde voor een hoorbare 'oh' van het geschrokken studiopubliek. Zelfs de ervaren tv-maker Krabbé, die een onheilspellend drumgeluid maakte, leek even met zijn mond vol tanden te staan. ,,I'm just keepin' it real man'', riep Anouk lachend.