Anouk breekt bij DWDD: Ik vind dit heftig

De 43-jarige Haagse is voor haar nieuwe album afgestapt van haar Engelse nummers. Voor de lol, zo omschreef ze het zelf. ,,Ik was gewoon verveeld en zocht wat meer uitdaging", vertelde ze aan Van Nieuwkerk. Een clubtour gaat er dan ook niet komen. ,,Dat past niet in de set. Ik zal op een concert hooguit twee of drie Nederlandstalige nummers zingen."



Toen de presentator vervolgens over haar nieuwe lied Red Mij begon, had de zangeres het zichtbaar moeilijk. ,,Je zingt: 'Red mij, laat me niet alleen, geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen. Ik smeek u op mijn knieën, ik smeek u.' Wie is u?", vroeg hij aan haar. ,,Hetgeen wat ik niet kan vinden op dat moment. De een noemt het goed, de ander noemt het iets anders. Ik vind het heftig", zei ze met gebroken stem.



Tafeldame Britt Dekker schrok van de plotselinge emoties van Anouk en vroeg haar of het misschien iemand was die ze is verloren. Anouk schudde haar hoofd, slikte haar tranen weg en vervolgde toen: ,,Dat is misschien ook wel de reden dat ik sommige van deze Nederlandse nummers niet wil spelen of niet prettig vind", zei ze weer met een snik in haar stem. ,,Ik weet niet waarom, het is gewoon anders."