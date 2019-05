Anoniem, maar wereldberoemd dankzij een pop

Peter Mayhew, die in vijf Star Wars -films het personage Chewbacca speelde, is overleden . De acteur werd 74 jaar. Zijn personage kent iedereen, toch zegt zijn naam weinigen iets. Mayhew is lang niet de enige die dat lot beschoren is.

Alf

De kleinste man ter wereld, werd Michu Meszaros genoemd. De geboren Hongaar (later Amerikaan) overleed in 2016 op 76-jarige leeftijd. Hij was slechts 84 centimeter hoog. In de populaire comedyserie Alf speelde hij lang niet alle scenes in het pak van het ruimtewezen; alleen als Alf ten voeten uit in beeld was. De rest van de tijd bood een mechanische pop uitkomst.

Pino

Renée Menschaar uit Den Haag is al bijna dertig jaar de stuwende kracht achter de grote blauwe vogel uit Sesamstraat. Zo lang als Pino, 2 meter 10, is ze bij lange na niet. Met haar arm in de nek van Pino kan ze hem toch natuurlijk laten bewegen. Met haar hand beweegt ze zijn snavel en ze doet zelf ook de stem.

Volledig scherm Renée Menschaar speelde Pino bij Sesamstraat © LinkedIn

Volledig scherm Pino © ANP Kippa

E.T.

Net als bij Alf kroop bij E.T. een lilliputter in het pak dat gebruikt werd in de filmhit uit 1982. De film was nog geen jaar uit of Pat Bilon (35) overleed aan een bloedvergiftiging. Er werden meerdere versies van E.T. gebruikt in de film. Bilon, 86 centimeter hoog, kwam alleen aan bod als E.T. zich over de vloer voortbewoog. Dat was een pittige klus, aangezien het rubberen pak 20 kilo woog, bijna net zoveel als hij zelf.

Volledig scherm E.T. © PR

Tinky Winky

Ook de acteur die in de paarse Teletubbie kroop, leeft niet meer. Dat hield geen verband met zijn werk, de Brit Simon Shelton (52) overleed vorig jaar aan de gevolgen van een alcoholverslaving. Als Tinky Winky had Shelton in de Teletubbies weinig tekst, veel meer dan O-oh kwam er niet uit.

Volledig scherm Tinky-Winky © AFP