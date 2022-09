Annet Huizing wint Beckmanprijs met boek over botersmokkelaars

Di-rect brengt nieuw nummer uit over opgroeien in de nineties

De Haagse band Di-rect heeft een nieuwe single gelanceerd. Het nummer 90s KID, dat vanaf vandaag via de vaste digitale kanalen te beluisteren is, gaat over opgroeien in de jaren negentig. Volgens de band was dit ‘een tijd waarin het leek alsof iedereen het gevoel had dat alles mogelijk was’.

