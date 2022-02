Anne+-actrice Hanna van Vliet neemt Shooting Star-award in ontvangst in Berlijn

De 29-jarige Van Vliet is met de titel Shooting Star een van de tien grote jonge Europese filmtalenten. Deze worden jaarlijks gekozen door een internationale vakjury. De tien nemen deel aan een speciaal programma, waarbij ze de kans krijgen vooraanstaande internationale casting agents, producenten en filmmakers te ontmoeten en een breed netwerk op te bouwen.



Van Vliet speelt de hoofdrol in de serie ANNE+. Ook was ze nauw betrokken was bij de ontwikkeling ervan. De serie is sinds maart vorig jaar ook op Netflix te zien. Op 14 oktober kwam er een vervolg uit in de vorm van een film, deze is sinds afgelopen week wereldwijd beschikbaar op de streamingdienst.



Van Vliet is niet de eerste Nederlander die Shooting Star is in Berlijn. Talenten als Martijn Lakemeier, Bilal Wahib, Hannah Hoekstra, Abbey Hoes, Jonas Smulders en Marwan Kenzari gingen haar voor.