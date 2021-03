Anna stopt potlood in haar mond en Jörgen maakt uitje van stemmen

Lubach scoort met rap: ‘Ga niet naar Nieuwsuur, het kost je tien zetels’

15 maart Arjen Lubach en Sosha Duysker scoren met hun rap over de pittige politieke interviews van Nieuwsuur met de lijsttrekkers de afgelopen weken. Het lied, Ga niet naar Nieuwsuur, dat gisteravond voor het eerst ten gehore werd gebracht in Zondag met Lubach is maandagochtend al vele honderdduizenden keren online beluisterd en bekeken.