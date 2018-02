Anna Nooshin herhaalt omstreden zoenfoto met 'mooiste vrouw' Nochtli

De actie is opvallend, aangezien Anna en kuspartner Monica Geuze veel kritiek kregen op de originele foto, die het resultaat was van urenlang lang geflikflooi voor de camera. De twee wilden met de cover laten zien dat ze 'geen fuck geven' om hokjes, maar critici zagen de actie als makkelijk schijnactivisme.



,,Twee zoenende hetero-vrouwen, dat trucje voor de emancipatie van LGBT’ers is uitgewerkt'', schreef NRC. ,,Het is jammer dat LINDA. wederom hetero’s gebruikt om te prikkelen.'' Anna en Monica spraken van een misverstand over hun beweegredenen. ,,We hebben nooit de intentie gehad om te doen alsof we lesbisch zijn'', zei Anna. ,,We zijn 14 uur aan het shooten geweest en dat ging nu eenmaal zo.''



Je reinste onzin, reageerde comédienne Claudia de Breij vervolgens. ,,Dat het gewoon ontstond is natuurlijk even waar als dat ik een bloedmooie jonge online influencer ben'', schreef ze in een column. ,,Het ontstond niet, het was afgesproken met de redactie, de productie en de styling. Er stond niet zomaar ineens een rek vol lingerie en een bed, dit was de bedoeling.''



De fans van Anna reageren tot nu toe in ieder geval lyrisch onder haar nieuwe vlog.