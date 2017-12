Anna Kournikova bevalt in diepste geheim van kerngezonde tweeling

Volgens TMZ heten de kinderen Nicholas en Lucy. De kerngezonde tweeling werd afgelopen weekend geboren in een ziekenhuis in Miami. Amerikaanse media voelen zich een beetje bij de neus genomen door het koppel dat sinds 2001 samen is en nog geen kinderen had. Want alleen naaste familieleden en natuurlijk het koppel zelf wisten dat Anna Kournikova zwanger was. ,,Dit verklaart waarom Anna bijna een jaar buiten alle vormen van publiciteit is gebleven'', constateert TMZ bij een epistel over wat wordt genoemd 'een extreme privézwangerschap'.