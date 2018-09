Anna Kendrick verbaasd over eigen succes

Door haar frêle uitstraling lijkt de 1.57 meter lange Anna Kendrick niet meteen geschikt om de heldin te spelen in een thriller. Meestal wordt zij gecast voor het spelen van schattige, breekbaar ogende types die door humor en doorzettingsvermogen weten te overleven.



In dat soort vertolkingen is Kendrick een expert. Vooral sinds de komedie Up in the Air, waarin zij in een aantal scènes zelfs George Clooney van het scherm speelde. De rol leverde haar een Oscarnominatie op.



Totaal anders is haar nieuwe film A Simple Favor. Daarin wil zij als de alleenstaande moeder Stephanie achterhalen wat er met haar plotseling verdwenen vriendin Emily (een rol van Blake Lively) is gebeurd.



Stephanie, een enorme uitslover die als vrijwilliger op de school van haar zoontje niet te stuiten is, staat voor iedereen klaar, zelfs voor de arrogante Emily die de huismus laat kennismaken met een meer wereldse manier van leven, zoals het drinken van cocktails op elk moment van de dag.



Kendrick (33) had met haar personage een haat-liefde-verhouding. ,,Ik zou bloednerveus van haar worden als zij mijn vriendin was,’’ zegt zij. ,,Stephanie is heel aardig, staat voor iedereen klaar altijd , maar is tegelijkertijd ook irritant omdat zij alles beter denkt te weten. Vandaar dat zij op internet vlogt over van alles en nog wat.’’



Stephanie staat minder sterk in haar schoenen dan haar omgeving denkt. Ze laat zich inpalmen door haar nieuwe vriendin die een duister verleden met zich meedraagt. ,,Het is zeker een van de meest gecompliceerde rollen die ik nu heb gespeeld. Gaandeweg verandert Stephanie van karakter. Ze beseft hoe eenzaam ze is, daarom laat zij zich door haar mondaine vriendin koeioneren. Ze wil door haar goedgekeurd worden, vandaar dat zij zich zo slaafs gedraagt.’’