Anna en Enrique delen eerste foto's van hun baby's

Sylvie Meis reageert in column op ver­lo­vings­breuk: 'Het is goed zo'

5:23 In haar column in modetijdschrift Grazia reageert Sylvie Meis op de breuk met de Dubaise zakenman Charbel Aouad, met wie ze verloofd was. ,,Er zal altijd liefde in ons hart zijn. We hebben niet dagelijks contact, want je moet ook detoxen van elkaar. Maar het is goed zo."