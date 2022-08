Anita Witzier en Edson da Graça presenteren nieuw programma over de liefde

In het programma staat iedere week een andere stad of dorp centraal. Naast het voeren van gesprekken over de liefde, helpen Witzier en Da Graça elke aflevering ook een vrijgezelle inwoner van de plaats aan een leuke date. In de eerste aflevering is het duo in Rotterdam en later reizen ze nog naar Lelystad, Voerendaal, Zwolle en Anna Paulowna.