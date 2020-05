Anita Witzier blaast Jos Brinks TV Toppers nieuw leven in op zaterdagavond NPO 1

Hoe gaat het met je?

,,Heel goed. Ik heb een dak boven mijn hoofd, een inkomen en iedereen in mijn omgeving is gezond. Dan heb je niks te klagen. De impact van corona krijg ik mee door mijn werk, we zijn nu bijna klaar met het maken van Voor wie steek jij een kaarsje op? Dat wordt een soort coronaeditie op tweede pinksterdag. Toen de crisis begon, was mijn agenda binnen twee dagen helemaal leeg. We zouden De schat van Nederland gaan maken, een nieuwe show op zaterdagavond. Dat gaat nu niet door. We gingen de kijkers in Nederland daarin oproepen massaal op zoek te gaan naar een schat, dat kan natuurlijk niet meer. Nu zit ik zaterdagavond thuis, meestal komen er dan vrienden eten. Maximaal twee hoor, en we hebben een grote tafel.’’