Animatiefilm Knor wint Belgische filmprijs

De Nederlandse animatiefilm Knor heeft de North Sea Port Publieksprijs gewonnen op de 49e editie van het Belgische filmfestival Film Fest Gent. Knor won eerder al drie Gouden Kalveren, waaronder Beste Film, en is de officiële Nederlandse inzending voor de Oscars.

De winnaar van de North Sea Port Publieksprijs wordt bepaald door bezoekers aan het festival. Knor nam het op tegen Zee van tijd van Theu Boermans en Echo van Ruben Desiere, maar wist de hoogste score te krijgen. De film kreeg een gemiddelde publieksscore van 4,7 op 5. Als winnaar krijgt Knor onder meer een mediacampagne ter waarde van 15.000 euro.

Knor draait nu in Nederlandse bioscopen. Het is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. Het gaat over het meisje Babs, die voor haar negende verjaardag van haar opa een varkentje krijgt. Haar ouders laten haar het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Opa blijkt andere plannen te hebben met het varkentje.

De film is een stop-motionanimatie. Dit betekent dat de scenes worden gemaakt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door de beelden achter elkaar te plaatsen, lijkt het alsof de poppen bewegen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: