Animatiefilm Frozen 2 breekt alle records

Fred van Leer opnieuw in ziekenhuis: ‘De pijn is ondraag­lijk’

17:57 De Rotterdamse stylist Fred van Leer is voor de tweede keer in korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Van Leer, die kampt met een ontsteking in zijn schouder, is vandaag opgenomen en verwacht nog twee dagen te moeten blijven.