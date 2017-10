Angstige Cheryl Cole lastiggevallen door klopgeest op zolder

De Britse zangeres Cheryl Cole (34) heeft haar villa in de VS verhuurd, omdat er op zolder een geest zou spoken. ,,Het is een mooi optrekje in Los Angeles en we verbleven er toen Cheryl zwanger was, maar er leeft een klopgeest in de bovenste slaapkamer'', vertelt haar vriend, 1D-zanger Liam Payne aan The Sun.