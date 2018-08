Angelina Jolie neemt andere advocate

Jolie is overgestapt naar Samantha Bley Dejean, een advocate die gespecialiseerd is in het verdedigen van de belangen van kinderen in echtscheidingszaken. Dat vertelt een woordvoerder van de 43-jarige actrice, die moeder is van zes kinderen, aan People.



,,Angelina waardeert Laura's samenwerking in de afgelopen weken bij de overdracht van de zaak", aldus haar woordvoerder. ,,Angelina heeft besloten om Samantha de leiding van haar zaak te geven. Ze heeft haar een maand geleden in de voorhoede gezet en de afgelopen maand is de zaak volledig overgegaan naar Samantha.



In september 2016 diende Angelina Jolie een verzoek tot echtscheiding in. Een van de redenen voor de scheiding is het feit dat de 54-jarige Pitt jarenlang te veel alcohol zou hebben gedronken. In september 2016 zou hij een keer in een vliegtuig zijn uitgevallen tegen zijn zestienjarige zoon Maddox. Dit zou voor Jolie de druppel zijn geweest.