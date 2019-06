Angelina Jolie is nu ook redacteur bij opinieblad Time

‘Sesam­straat mag niet stoppen’, petitie gestart voor behoud

19 juni Radio 538-dj's Coen en Sander zijn een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat de Nederlandse editie van Sesamstraat ter ziele gaat. In hun radioprogramma en via sociale media riepen de twee vandaag mensen op de actie te steunen. ,,Sesamstraat mag niet stoppen. Laat je naam achter en steun het mooiste kinderprogramma dat er is", schrijft Coen Swijnenberg op Twitter.