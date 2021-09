Angela raakt Berget diep met lied voor overleden moeder: ‘Pas als het je overkomt, snap je het’

videoAngela Groothuizen heeft haar goede vriendin Berget Lewis gisteravond diep geraakt met een eerbetoon aan haar overleden moeder in Tour de Frans . De emoties gierden bij Berget duidelijk door het lijf toen Angela midden in een leeg Ziggo Dome zong over de bijzondere band tussen moeders en dochters. ,,Je weet het pas als het je is overkomen.’’

,,Ik ga even plaatsmaken en een andere plek innemen’’, zei Frans Bauer ineens. De presentator van het RTL 4-programma had al de hele avond naast Berget op de bank gezeten. Lewis speelde gisteravond de hoofdrol in Tour de Frans, waarin zes artiesten een reis maken langs plekken die belangrijk voor hen zijn, om vervolgens liedjes te zingen die een speciale betekenis hebben voor de gast van de week.

Het miniconcert voor Berget (49) vond plaats in de Amsterdamse Ziggo Dome, sinds haar optredens met de Ladies of Soul voor haar het symbool van uitgekomen dromen. Angela Groothuizen was al aan de beurt geweest toen Frans zijn plek aan haar afstond voor een ‘cadeautje’.

Berget had vlak daarvoor verteld hoe erg ze haar moeder mist sinds ze vorig jaar overleed. In de concertzaal waar normaal 17.000 mensen staan te juichen, draaide het nu even om twee vriendinnen op een bankje.

Berget was duidelijk geraakt door het cadeau van Angela.

‘Diep in mijn hart’

,,We hebben allebei kleine, dappere moedertjes’’, begon Angela te vertellen. ,,We zijn alle twee onze moeder verloren nu. Het raakte mij ontzettend toen ik hoorde dat je moeder er niet meer was, omdat ik weet hoe moeilijk dat is, om afscheid te nemen.’’ De moeder van Angela overleed op 92-jarige leeftijd in het ziekenhuis. De periode ervoor was Angela daar bij haar gebleven en schreef ze een lied, dat ze nu voor Berget ging spelen.

,,Je hebt me zoveel gegeven, me geleerd over het leven’’, zong ze onder meer. ,,Mijn liefde laten voelen, je zit zo diep in mijn hart.’’ Bij de laatste noten vielen de zangeressen elkaar in de armen. ,,Ik hou van jou’’, zei Berget, duidelijk diep geraakt. ,,Dankjewel, heel mooi.’’

Ook deelnemer Jan Dulles, die zelf onlangs zijn dochtertje verloor, luisterde ademloos naar Angela.

Lewis voelde zich begrepen, precies zoals Angela had gehoopt. ,,Je weet het eigenlijk pas, klinkt heel raar, als het je is overkomen’’, sprak Berget. ,,Je hoort heel vaak: ‘ik ben mijn moeder verloren, mijn vader’. En dan denk je: dat doet pijn, je kan je er wel iets bij voorstellen. Maar als je het echt meemaakt...’’ Angela vulde aan: ,,Je hebt maar één moeder, en die heeft ons gevormd. Dus dit was ook voor je moeder.’’

