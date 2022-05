Angela Groothuizen denkt nog niet aan pensioen: ‘Je blijft aan de gang zolang het leuk is’

,,Néé, dat meen je niet? Angela Groothuizen?” Het is een retorische vraag. Treinconducteur Guido Wever weet precies wie die blonde vrouw in de sprinter van Rotterdam naar Amsterdam is. 38 jaar geleden, toen hij afzwaaide bij zijn oude werkgever, een kazerne in het Duitse Bergen Hohne, ontmoette hij haar voor het eerst. Groothuizen was toen nog een jonge Dolly Dot met donker krullend haar en gaf een dag voor zijn vertrek een optreden aan honderden Nederlandse en Amerikaanse soldaten. ,,Ik zorgde voor het eten en drinken van de Dolly Dots – de vrouwen wilden trouwens alleen maar water, de bandleden pure whisky – en vroeg na afloop of ik met Angela op de foto mocht.”