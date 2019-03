Angela Groothuizen blijft RTL trouw: nieuw contract voor twee jaar

Groothuizen, die bekend werd als zangeres in de meidengroep Dolly Dots, trekt momenteel elke zaterdag ruim een miljoen kijkers als jurylid bij Holland’s Got Talent. Ze werkt daarnaast ook aan nieuwe formats. Later dit jaar is Angela, eerder het gezicht van de Weight Watchers, ook te zien in een nieuw seizoen van de afvalshow Obese.



Dat programma werd tot nu toe gepresenteerd door Wendy van Dijk, die later dit jaar naar SBS6 verkast. John de Mol haalde de afgelopen maanden talloze sterren weg bij RTL, onder wie Gordon en het trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Zijn grootste troef is zijn zus Linda de Mol, nu nog het kijkcijferkanon van RTL met programma’s als Miljoenenjacht.



Er is niet alleen maar leegloop bij het bedrijf, want voormalig NPO-gezichten Paul de Leeuw en Caroline Tensen verbonden zich het afgelopen jaar juist aan de zender. Een contract voor Patty Brard ging onlangs op het laatste moment niet door.