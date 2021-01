Angela Groothuizen blijft achter Omroep Zwart staan: 'Pijn van Akwasi leidt tot verkeerde acties’

Angela Groothuizen, een van de meest toonaangevende namen in het ledenbestand van Omroep Zwart, denkt er niet aan om de aspirant-zender de rug toe te keren. De ophef rondom oprichter Akwasi doet volgens haar geen afbreuk aan de boodschap en de kracht van de omroep. ,,Omroep Zwart is meer dan alleen Akwasi”, stelt de RTL-presentatrice.

Dichter en rapper Akwasi beraadt zich momenteel op zijn rol binnen Omroep Zwart, nadat bekend is geworden dat hij een radio-interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag agressief heeft afgebroken. Hij pakte de laptops van de makers af en dwong ze de opname van het gesprek te wissen.

Akwasi wilde tijdens het interview niet over zijn veelbesproken speech op de Dam vorig jaar juni spreken, en schoot uit zijn slof toen de interviewer over dat onderwerp bleef doorvragen. ,,Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten”, zei Akwasi gisteren in een korte reactie. ,,Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep Zwart zal zijn.”

Pijn bij Akwasi

Uit een rondvraag blijkt dat er onder de leden teleurstelling heerst vanwege het incident. Toch klinkt er ook gelatenheid, bijvoorbeeld bij Angela Groothuizen, een van de bekendere gezichten achter de omroep. Ze betreurt het incident, maar blijft vierkant achter de boodschap van de omroep staan. ,,Het was een onbegrijpelijke actie van een gewaardeerde collega”, laat ze weten. ,,Hij heeft zijn excuses gemaakt en trekt zich even terug.” Daarmee is voor Groothuizen ook de kous af.

Groothuizen denkt te weten waar de woede-uitbarsting van Akwasi vandaan komt. ,,Hij heeft veel voor zijn kiezen gehad”, aldus de RTL-presentatrice, daarmee refererend aan de landelijke ophef die ontstond rond zijn uitspraken over Zwarte Piet op de Dam, en zijn reeks extreme Twitterberichten die plots in de media opdoken. Zijn volhardende strijd om de positie van mensen van kleur in Nederland te verbeteren, gaat hem ook niet in de koude kleren zitten, denkt Groothuizen. ,,Ik zie steeds dat de pijn waar dit allemaal uit voortkomt overheerst en tot verkeerde acties leidt. Ik denk dat het diep zit, en dat het ook zijn motortje is. Het is een fijne vent die even rust moet nemen.”

‘Ik kies voor zijn idee’

Het intimideren en bedreigen van een journalist vond ook actrice Tanja Jess ‘onhandig’, maar gevolgen voor haar lidmaatschap heeft het incident niet. ,,De incidenten rond Akwasi hebben niets met Omroep Zwart te maken”, zegt Jess. Ze zou het jammer vinden als het imago van de omroep door het optreden van Akwasi bezoedeld wordt. De actrice heeft nog altijd de hoop dat Zwart een succesvolle omroep wordt. ,,Ik kies niet voor Akwasi, ik kies voor zijn idee”, voegt ze eraan toe.

Het gaat Tanja dan ook vooral om waar Omroep Zwart voor wil staan. Daar dient volgens haar de focus op te liggen, omdat diversiteit hard nodig is. Cabaretier Wouter Monden is het met Tanja eens, blijkt uit de reactie die hij aan deze site gaf. ,,Ik geloof nog steeds in de omroep, maar dan moet het wel een keer afgelopen zijn met al die incidenten”, laat hij weten.

Wouter vindt het verstandig dat Akwasi even pas op de plaats maakt, zoals hij aankondigde in een korte verklaring op Instagram. Volgens de cabaretier is het incident met de programmamakers van de EO ‘voor de tegenstanders gewoon weer olie op het vuur’.

Lancering

Omroep Zwart werd eind september door initiatiefnemers Akwasi en Gianni Grot gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. De omroep heeft volgens de oprichters ruim 57.000 leden aan zich weten te binden en probeert daarmee toegelaten te worden tot het omroepbestel.

Akwasi heeft afgelopen week schriftelijk en mondeling excuses aangeboden aan de makers van Dit is de Dag. De muzikant wist dat in het interview ook de Black Lives Matter-demonstratie aan bod zou komen op voorwaarde dat het niet ‘tergend lang’ zou zijn.

Toen het moment uiteindelijk werd besproken kapte Akwasi na enkele vragen over de speech het interview af en trok de stekkers uit de laptop van de technicus. Zo kwam er geen antwoord op de vraag of hij de woorden over het ‘trappen van Zwarte Piet’ had voorbereid.

