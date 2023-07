Angela Groothuizen: Bijna verkrampt hoe goed kandidaten The Talent Scout beschermd worden

Voor Angela Groothuizen was het werken aan het nieuwe SBS6-programma The Talent Scout heel anders dan het was bij The Voice of Holland , een vergelijkbare zangwedstrijd met juryleden die zangers kiezen om te begeleiden naar de winst, was. De makers waren, met de misstanden rond The Voice in het achterhoofd, erg voorzichtig.

Dat vertelt het jurylid in Veronica Superguide. ,,De grootste verandering is het zogenaamde ‘vierogenprincipe’. Dat betekent dat bij echt elk gesprek iemand van de producent aanwezig is. Dat was toen ook wel vaak zo, maar nu is het véél strenger. Ze zijn zo geraakt door alles wat er bij The Voice is gebeurd dat ze nu heel voorzichtig zijn. Als ik iemand online spreek, luistert er ook iemand mee.”

In haar tijd als coach bij The Voice ging het er anders aan toe. ,,Toen maakte ik altijd een app-groep aan met mijn talenten, konden we onderling van alles met elkaar bespreken. Ze leren namelijk het meest van elkaar, hè. Dat mocht nu niet. Pas bij de halve finales heb ik gevraagd of ik dan mijn telefoonnummer aan mijn talenten mocht geven. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze contact willen. Ze zullen toch wel begrijpen dat ik geen gevaar vorm?”

Volgens Groothuizen ‘is het bijna verkrampt’ hoe goed de kandidaten van The Talent Scout beschermd worden. ,,Je kunt eigenlijk niet meer met elkaar werken zoals het zou moeten, maar ik begrijp de noodzaak.” De nieuwe talentenjacht vanaf zaterdag 8 juli te zien op SBS6.

Nasleep The Voice in de rechtbank

Over de nasleep van alle perikelen rondom The Voice durft Groothuizen geen voorspelling te doen. ,,Ik ben wel benieuwd hoe het met de nasleep van The Voice afloopt in de rechtbank. Ik zou het echt niet durven voorspellen. Ik weet wel dat ik toch echt op die vloer rond heb gelopen en niks heb gemerkt. Zit ook al lang in het vak en heb zoveel gezien. Maar zodra het John de Mol betreft, dan gaan we er met z’n allen op. We gaan het zien, maar ik ben blij dat we weer een programma hebben voor zangtalent.”

In januari 2022 bleek dat zich achter de schermen allerlei misstanden hadden voorgedaan bij The Voice. In maart dit jaar werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow. Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding. Wanneer die zaken voorkomen, is nog niet bekend.

