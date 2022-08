Angela de Jong over Simon Zijlemans: ‘Met een blauw jasje ben je nog geen Wilfred Genee’

Maandagavond was de start van de voetbaltalkshows. Veronica Offside speelde om 20.30 uur een thuiswedstrijd tegen VTBL van RTL. Wilfred Genee in de basis met Wesley Sneijder en Andy van der Meijde in de aanval. VTBL stond voor aanvang al met 3-0 achter wegens matige kijkcijfers eerder deze maand. En, zo sneert Angela de Jong richting presentator Simon Zijlemans: ,,Met een blauw jasje ben je nog geen Wilfred Genee!”



Verder aandacht voor de Impact-Award van de Televizier. Daar zijn de nominaties van bekend, maar de winnaar staat al vast, een tikje potsierlijk. Het radiohoekje is terug van weggeweest met uiteraard aandacht voor de overstap van de 3FM-dj's naar Radio Veronica. Want zitten ze daar wel goed nu die zender mogelijk komend jaar van de FM verdwijnt? En er is een nieuwe rubriek! Angela’s Etalage. En daar wil je voor de verandering wél in staan!