Andy van der Meijde brengt nieuw boek uit over leven na voetbal

Van der Meijde, profvoetballer bij onder meer Ajax, Internazionale en Everton, bouwde een carrière op in de media. De oud-aanvaller deed mee aan Sterren dansen op het ijs, Jouw vrouw, mijn vrouw vips, Sterren springen en had een eigen realitysoap met zijn echtgenote, Andy & Melisa. Sinds enkele jaren heeft Van der Meijde een eigen YouTubeserie Bij Andy in de auto, waarin BN’ers bij hem instappen voor een interview.



Andy! gaat vooral over zijn periode na het voetbal. Het boek verschijnt bijna tien jaar na Geen genade dat veel ophef veroorzaakte. In dat boek schetste Van der Meijde in 2012 een onthutsend beeld van zijn leven als prof met hoogtepunten en dieptepunten, met verhalen over seks, drugs en tal van incidenten.