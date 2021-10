André van Duin zorgt voor ontroering met vertolking tekst Martine Bijl: ‘Cirkel is rond’

Berend Boudewijn was gisteravond te gast aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. De 85-jarige regisseur was daar om te praten over Martine Bijl, die in 2018 overleed. Boudewijn heeft een boek met verhalen van de tv-coryfee uitgebracht. Wat volgde was een liefdevol gesprek over Bijl en over het gemis nu ze er niet meer is.



Aan het einde van het interview had Van Nieuwkerk nog een verrassing. Hoewel André van Duin niet aanwezig in de studio kon zijn vanwege opnames van Heel Holland Bakt, had hij speciaal voor Boudewijn een dag eerder in de studio het nummer Vincent gezongen. Niet de versie van Don McLean, maar de Nederlandse bewerking van Bijl. Boudewijn was zeer verguld toen hij dit hoorde en onthulde dat zijn echtgenote ook erg blij was geweest dat Van Duin Heel Holland Bakt had overgenomen toen zij dit moest opgeven.



Gedragen brengt Van Duin het nummer ten gehore en dat zorgt bij veel kijkers voor ontroering. ‘De cirkel is rond', concludeert een twitteraar. Een ander geeft aan: ‘Even janken hoor'. Weer iemand anders benadrukt hoe bijzonder de artiest André van Duin is. ‘Daar hebben we er maar één van.’



Matthijs gaat door werd gisteren door 858.000 kijkers bekeken. Daarmee belandde het NPO 1-programma op de zevende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Op primetime scoorde alleen Oh wat een jaar! hogere kijkcijfers. Daar keken bijna 1,1 miljoen mensen naar op RTL 4.