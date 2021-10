André van Duin krijgt Televizier-Ster overhandigd in Jinek

Presentatrice Eva Jinek heeft gisteravond de Televizier-Ster overhandigd aan André van Duin in haar RTL-praatprogramma. De presentator kon donderdag niet bij de uitreiking in het Koninklijk Theater Carré aanwezig zijn vanwege opnames van Heel Holland Bakt. ,,Ik dacht inderdaad dat er iemand vrijdag wel zou langskomen, maar ik was nog aan het wachten”, grapt Van Duin, die de prijs hartelijk in ontvangst nam.