André van Duin en Joop van den Ende eren Corrie van Gorp met rouwadvertentie

Corrie van Gorp in 2018: ‘Een vent komt er nooit meer in, schei uit’

24 november De Rotterdamse actrice Corrie van Gorp, die zondag op 78-jarige leeftijd in haar slaap overleed, was een gevierd comédienne. Deze krant sprak haar in juni 2018, aan de vooravond van een eerbetoon in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Lees hier het interview terug.