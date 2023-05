André schrikt van groei zoontje en Dries verklapt zijn eigen geheim

Ed Sheeran verdedigt zich zingend en met gitaar in plagiaat­zaak

Ed Sheeran heeft in de rechtbank zijn gitaar gepakt en een klein stukje van zijn hit Thinking Out Loud gezongen. In New York loopt tegen de Britse zanger een plagiaatzaak omdat zijn nummer uit 2014 te veel zou lijken op Let’s Get It On van Marvin Gaye uit 1973.