André Rieu: Herman Krebbers was mijn grote voorbeeld

Het voormalige wonderkind Krebbers - hij maakte in 1936 reeds op 13-jarige leeftijd zijn debuut met het vioolconcert van Johannes Brahms - wordt door André Rieu getypeerd als een fantastische violist en een unieke virtuoos op zijn instrument. ,,Vanochtend vernam ik van het overlijden van mijn vroegere viooldocent Herman Krebbers, wat een triest nieuws! Op de eerste plaats wens ik zijn naaste familie, vrienden en andere nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. Hij was mijn grote voorbeeld....ik wilde zijn zoals hij!", reageert Rieu aangeslagen.



,,Van hem heb ik veel geleerd, een van de belangrijkste lessen was het hebben van plezier in het spel. Zolang ik dat voelde en het uitstraalde naar mijn publiek, zou ik genoegen beleven aan het viool spelen. Bedankt, meneer Krebbers, voor uw waardevolle bijdrage aan de muziekwereld!"



Herman Krebbers gaf tot op hoge leeftijd nog vioolles. Veel van zijn pupillen wonnen prijzen tijdens concoursen in binnen en buitenland.