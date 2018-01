André legt microfoon aan de ketting en Airen krijgt wazige tips over bevalling

Bobby Jo, het in februari 2016 geboren dochtertje van Arie Boomsma en zijn vrouw Romy, blijft er volgens haar vader voor zorgen dat broertje Mozes (0) zich thuis geen seconde verveelt.

Bob zorgt er wel voor dat haar broertje zich niet verveeld.... Kijk eens Mosie! Kijk eens... hahahaha, lachen! Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 24 Jan 2018 om 22:57 PST

Visagiste Xelly Cabau van Kasbergen (de zus van Yolanthe) wijst haar volgers met een grote klodder foundation op haar voorhoofd uit hoe je dat spul precies aanbrengt en welke kleur je het beste kunt kiezen.

ZÓ kies jij de perfecte foundation! Video in mijn Bio! 👆💄 NIEUW! De eerste aflevering van mijn BEAUTYSCHOOL serie is nu online! In deze serie leg ik je in 5 video's uit waar je op moet letten voor de perfecte foundation die bij JOU past! Have fun! XOXO🤗 #foundation #howtofoundation #makeupvideo Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 25 Jan 2018 om 5:00 PST

Echt veel horen we niet meer van The Voice-talent Pleun Bierbooms, maar vandaag duikt ze opeens weer op. Bij een Instagramfoto zette ze het ietwat raadselachtige bijschrift: Dag beenhaar!

Place to be ⚡️ #doeibeenhaar Een foto die is geplaatst door null (@pleunbierbooms) op 25 Jan 2018 om 4:58 PST

Feest in huize Smit! Fem, het dochtertje van Jan Smits echtgenote Liza, is 10 jaar geworden. Het meisje werd geboren toen Liza nog een relatie had met plaatsgenoot Wim Visscher. Samen met haar zingende echtgenoot Jan heeft Liza twee kinderen: zoontje Senn en dochtertje Emma.

‪🎉 Hieperdepiep Hoera!!! 🎉Vandaag is onze oudste kanjer Fem alweer 10 jaar geworden! ‬ Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 25 Jan 2018 om 0:00 PST

Gordon heeft vandaag in zijn koffiezaak Blushing in Blaricum hulp gekregen van Daphne: een meisje met het Downsyndroom dat model stond toen hij meedeed aan het fotografieprogramma Het Perfecte Plaatje. Hij had haar beloofd dat ze een keer langs mocht komen. ,,Belofte maakte schuld'', aldus Goor.

Belofte maakt schuld! #zo leuk #feelgood #schattig #gordon #instafamous Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 25 Jan 2018 om 3:22 PST

André Hazes verloor deze week zijn microfoon tijdens een wel heel enthousiast optreden bij Vrienden van Amstel in Ahoy. En dat mag niet nog eens eens gebeuren, aldus de Leef-zanger. Hij heeft een ludieke oplossing bedacht om het ding in de buurt te houden: een ketting.

Dan maar zo...😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 25 Jan 2018 om 3:01 PST

Danny Froger is buitengewoon trots op zijn harige hond en vindt dat hij een beetje op de viervoeter lijkt. ,,Heb ik even geluk.''

Wat is mijn vriend toch knap! Ze zeggen toch altijd dat de baasjes op zijn hond gaan lijken, nou heb ik dan even geluk! 😍🦁 Wil jij nou ook zo een strik klik dan even op de link in mijn bio! Een foto die is geplaatst door null (@dannyfroger) op 25 Jan 2018 om 2:47 PST

Katja Schuurman ging gisteren 'fucking lekker' uit eten met vrienden. Ze filmde hoe het stijf bevroren dessert werd geserveerd en vervolgens kapot werd geslagen met een houten hamertje.

Carlo en Irene blikken alvast vooruit op een nieuwe aflevering van de TV Kantine waarin ze, samen met Rick Brandsteder en Luuk Ikink, een scène uit de retroserie Medisch Centrum West persifleren.

De zwangere presentatrice Airen Mylene en haar vriend, oud-hockeyspeler Taeke Taekema, haalden een expert in huis die het stel vertelde wat er allemaal bij een bevalling komt kijken. Volgens Airen, zo kan worden afgeleid uit een fotobijschrift, was de sfeer een tikkeltje wazig.

Jörgen Raymann had vandaag geen trek in gedoe met gewichten in een sportschool. Om toch een beetje in beweging te blijven trok hij een paar baantjes in een zwembad in Flevoland.

Today no gym, so I swim!! #gettingfit #shapingup #soloshowprep #startingsoon Een foto die is geplaatst door null (@jorgenraymann) op 25 Jan 2018 om 2:28 PST

De extreem veel afgevallen zangeres Rachel Kramer (K-Otic en X Factor) kon vandaag kennelijk geen oppas vinden voor haar in december 2013 geboren dochtertje Saja. Dus nam ze het meisje maar mee naar de studio.

Mommy @work!! #mommylife#singer#studio#rotterdam#mylittlebaby#minime#alwayscrazytime aroundme#❤️ Een foto die is geplaatst door null (@iamrachelkramer) op 24 Jan 2018 om 23:58 PST

Miss- Montreal-voorvrouw Sanne Hans heeft een opmerkelijke hobby: elke dag uit een andere mok drinken. Vandaag koos de blondine voor een reusachtige, volstrekt foute Smurfenbeker.

👌🏻☕️ Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 24 Jan 2018 om 22:45 PST

Fans van zangeres Hind Laroussi wachten al tijden op haar nieuwe album, maar het spreekwoordelijke ei is nog steeds niet gelegd in Los Angeles waar alles wordt opgenomen. Om haar volgers zoet te houden, komt Hind bijna dagelijks met foto's van haar leven in de VS.

Melrose Avenue #losangeles #graffitiart #artist #fashion #hatwear #belike #dutchgirl #moroccangirl #amsterdam #tangaouia Een foto die is geplaatst door null (@hindlaroussi) op 24 Jan 2018 om 17:44 PST

Komediant Ruben van der Meer heeft de grappige videofiltertjes helemaal ontdekt. Vandaag komt hij met een filmpje dat illustreert wat allemaal mogelijk is met zo'n slimme smartphone-app.

#toettoet Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 24 Jan 2018 om 23:12 PST

Succesvloggertje Shane Kluivert (10) heeft inmiddels een riant aantal volgers die hij op sociale media trakteert op filmpjes en foto's over zijn leven. Hij toonde vandaag vol trots zijn nieuwe sokken en meldde dat hij morgen niet naar school hoeft.

Goodmorning everybody 💙 tommorow no school here 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 24 Jan 2018 om 23:34 PST

Jody Bernal liet zich 'chill' fotograferen in een kleedkamer waar hij zich volgens eigen zeggen behoorlijk op zijn gemak voelde.

kleedkamer vibes #chillen Een foto die is geplaatst door null (@jodybernal) op 24 Jan 2018 om 16:53 PST

Actrice Anne-Marie Jung staat bekend om haar knalrode lippenstift en om dat nog eens extra onder de aandacht te brengen kwam 'Miss Lips' met dit kiekje op de proppen.

#misslips says #goodnight #kisskiss #trustie #smak Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 24 Jan 2018 om 14:50 PST

Even voorstellen: dit zijn de vriendinnen van Annemarie: de echtgenote van Simon Keizer. Het gaat om keffertje Bobbi (naar verluidt vernoemd naar webcamgirl en pornoster Bobbi Eden) en hun pasgeboren dochtertje Kiki.

M’n 2 vriendinnetjes 💕 #chihuahua #babykiki #girlfriends #catsocks #bobbi #bff Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 25 Jan 2018 om 4:28 PST

Actrice Gabi Blaaser at haar buikje vol bij een bekende hamburgerketen en daar schaamt ze zich totaal niet voor. Althans? In het bijschrift van deze foto staat 'Oops'. Dus waarschijnlijk werd ze toch door iemand gesnapt.