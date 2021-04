André knuffelt Sarah en Monique is gelukkig met haar ‘grote jongen’

Holly verraden door medeverra­der Samantha: ‘Niet slim om haar erbij te halen’

25 april Verraden door haar medeverrader: Holly Mae Brood (26) begon haar laatste dag in kasteel Erenstein met een huilbui en verliet ‘s avonds al even geëmotioneerd het programma De Verraders. ,,Het is gewoon een heel bizar gek spel.”