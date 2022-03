André is sterk vermagerd en Bram deelt zijn beelden van Temptation Island

video Prins Floris gaat draaien op Kingsland Amsterdam

Prins Floris is een van de dj’s die op het festival Kingsland in Amsterdam gaat draaien. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaat eerst met zijn familie mee naar Maastricht voor de Koningsdagviering daar en zal daarna op het festival in Amsterdam achter de draaitafel plaatsnemen.

