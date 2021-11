André Hazes zet zijn schoentje bij ex Monique

Producent en acteur Hans Cornelis­sen geridderd op eigen première

Producent en acteur Hans Cornelissen is zondagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 65-jarige theatermaker werd verrast met het koninklijke lintje tijdens het slotapplaus van de première van zijn nieuwe musical Titanic in theater Kunstlinie in Almere.

21 november